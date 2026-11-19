Her mutfak için aynı çöp kovası uygun değil

Gizli çöp kovası seçerken mutfağın büyüklüğü kadar dolapların iç ölçüleri de belirleyici oluyor. Lavabo altına yerleştirilecek bir modelde su boruları ve gider bağlantıları için yeterli boşluk bırakılması gerekiyor.

Tezgaha gömülen hazneler ise yüzeye uygun bir açıklık açılmasını gerektirebiliyor. Büyük bir değişiklik yapmak istemeyenler için dolap kapağına asılan küçük kovalar veya mevcut dolaba uyumlu raylı düzenleyiciler daha kolay uygulanabilecek seçenekler arasında.