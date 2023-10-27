Muz konteynerinden kokain çıktı

Mersinİl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin Uluslararası Limanı'na Ekvador'dan gelen muz kolilerinin içerisine kokain maddesinin yerleştirildiği istihbaratı üzerine harekete geçti. Narkogüç Operasyonu kapsamında yasal yükü muz olan bir konteynerde yapılan aramada 610 kilogram kokain ele geçirildi. Muz yükünü alacak firmanın sahibinin de aralarında olduğu 3 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Limanlarımız yakın takibimizde. Operasyonlar sürecek" mesajı verdi.