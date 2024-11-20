Muz serasında iş kazası: 2 kişi hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya İlçesinde saat 16.00 sıralarında İmamlı Mahallesi'nde bulunan muz serasında meydana geldi. Raylı taşıyıcı sistemin halatının kopması sonucu Suriye uyruklu Muhammed El Çeker olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Mevlüt Tokaç sevk edildiği hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kazadan yaralı kurtulan Ahmet Okyanus (57) ve Suriye uyruklu Yusuf El Yusuf (25), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken Alanya Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı doğrultusunda, seranın yetkililerinden H.K. (53) ve M.D. (42) gözaltına alındı.