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Giriş Tarihi: 20.11.2024 21:31

Muz serasında iş kazası: 2 kişi hayatını kaybetti

Alanya’da bir muz serasında meydana gelen iş kazasında, Suriye uyruklu Muhammed El Çeker (35) olay yerinde, Mevlüt Tokaç (39) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

MEHMET AL MEHMET AL
Muz serasında iş kazası: 2 kişi hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya İlçesinde saat 16.00 sıralarında İmamlı Mahallesi'nde bulunan muz serasında meydana geldi. Raylı taşıyıcı sistemin halatının kopması sonucu Suriye uyruklu Muhammed El Çeker olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Mevlüt Tokaç sevk edildiği hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kazadan yaralı kurtulan Ahmet Okyanus (57) ve Suriye uyruklu Yusuf El Yusuf (25), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken Alanya Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı doğrultusunda, seranın yetkililerinden H.K. (53) ve M.D. (42) gözaltına alındı.

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Muz serasında iş kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
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