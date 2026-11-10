Müzekart’ta dijital devrim

Bakanlık, Türk vatandaşlarının bütçesini koruyan Müzekart uygulamasıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki 350'den fazla müze ve ören yerini bir yıl boyunca 300 TL'ye gezme imkanı sunuyor. Yabancı ziyaretçiler için Efes'e giriş 40 euro, Hierapolis (Pamukkale) ve Galata Kulesi'ne giriş ayrı ayrı 30 euro iken vatandaşlar, Müzekart kapsamındaki her bir müze ve ören yerini yılda 300TL'ye iki kez ziyaret edebiliyor.

38 MİLYON KULLANICI

Müzekart'ın sunduğu geniş ziyaret ağına dikkati çeken Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, "Vatandaşlarımız tek bir kartla farklı şehirlerdeki müzelerimizi ve ören yerlerimizi gezebiliyor, her birini yıl içinde iki kez ziyaret edebiliyor" bilgisini paylaştı. Uygulamanın başladığı 2008'den Eylül 2026'ya kadar yaklaşık 38 milyon Müzekart'ın kullanıcılarıyla buluştuğunu da belirten İnceciköz, "Bu ilgi, vatandaşlarımızın kültürel mirasımıza duyduğu merakın güçlü bir göstergesi" dedi.

PROJENİN DETAYLARI

Müzekart için devrim niteliğinde bir dijital dönüşüm hamlesini de hayata geçiren Bakanlık, artık bu kartların T.C. kimlik kartlarının içine de tanımlanacağını duyurdu. Böylece vatandaşlar, e-Devlet veya mobil uygulama üzerinden Müzekart ücretini ödedikten sonra gişede sıra beklemeden kimlik kartlarını okutarak giriş yapabilecek. Kullanım süresi devam eden mevcut Müzekartlar geçerliliğini koruyacak. Süresi sona eren kartların ardından kimlik kartıyla kullanım imkânı sunulacak. 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenen çalışmalarla müze ve ören yerlerine giriş işlemlerinin daha hızlı ve kolay hale getirilmesi amaçlanıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör