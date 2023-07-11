Müziğin beyefendisi son yolculuğuna uğurlandı ‘Böyle de olmaz ki’

İstanbul Üsküdar'da kanser tedavisi gördüğü hastanede 8 Temmuz'da vefat eden MFÖ grubunun üyesi ve oyuncu Özkan Uğur (69) dün son yolculuğuna uğurlandı.Özkan için ilk tören Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Törene eşi Aysun Aslan Uğur, oğlu Alişan Uğur başta olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mazhar Alanson, Fuat Güner, Cem Yılmaz, Zafer Algöz gibi çok sayıda sanatçı dostu ve sevenleri katıldı. Özkan Uğur'un tabutunun başına gitarı konuldu. Sanatçının hayatını anlatan bir video gösterildi. Salondakiler Uğur'u dakikalarca ayakta alkışladı.Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Çok değerli bir sanatçımızdı. Müziğin efendisiydi. Hem de sinemanın renkli bir karakteriydi. Milyonların gönlüne yer etti. Çok yoruldu. Ama yüzünden gülümsemesini eksik etmedi. Sanatçılık çok ağır bir unvandır. O da bu unvanı layıkıyla yaşattı" dedi.52 yıl birlikte müzik yaptığı Mazhar Alanson ve Fuat Güner'in kürsüye çıktığı anlarda gözyaşları sel oldu. Alanson, "Bizim manevi kardeşimizdi. Neşeli, iyi kalpli, güzel insandı. Kardeşimizin bu kadar sevildiğini bilmiyorduk. Meğer bütün Türkiye'nin gönlünde yer etmiş, bütün Türkiye seviyormuş. Şarkımızda söylediğimiz gibi, 'Ele güne karşı yapayalnız, böyle de olmaz ki' diyoruz. Seni görebileceğimiz yer rüyalar artık" diye konuştu. Güner de "Özkan, bu salonda bulunan herkes için, hatta ülkemizdeki herkes için çok önemli bir kayıp. Kimileri Özkan'ı MFÖ'nün Ö'sü, kimileri çok yetenekli sahne sanatçısı, kimileri çok başarılı müzisyen, kimileri de neşeli, iyi kalpli, eğlenceli bir arkadaş, ağabey olarak görür. Benim için Özkan dostum, iş ortağım. Hiçbir söz, hatta hiçbir gözyaşı onun acısını içimizden attıramaz. Özkan'ım, yeniden buluşmak için hoşça kal" dedi.Sahneye annesiyle birlikte çıkan Uğur'un oğlu Alişan Uğur, "Özkan Uğur annemin en büyük aşkı ve benim de sevgili babamdır. Sanki dünyaya sanatçı olarak ışınlanmış bir insan. Kendine has müziği ve oyunculuğu ile hafızalara kazındı. Hastalığına rağmen eğlenmeye ve güldürmeye devam etti. Onun kahkahasını ve sesini duyamamak çok acı. Zaman bizim için durdu" dedi. Eşi Aysun Aslan ise 1 dakikalık saygı duruşuna davet etti.