‘Müzik Müzesi’ tarihe yolculuğa çağırıyor

Müzikaraştırmacısı ve yazar Oğuz Elbaş, cumhuriyet döneminin ilk konservatuvarı olan Musiki Muallim Mektebi binasında kurduğu "Müzik Müzesi"nde, dünyanın dört bir yanından yaklaşık 300 enstrümanı meraklıların ilgisine sundu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleriyle kurulan ve Türkiye'nin pek çok sanatçısını yetiştiren Musiki Muallim Mektebi, Ankara'da Mamak Belediyesi tarafından restore edilerek sanat kurslarına ev sahipliği yapıyor. Müzik araştırmacısı ve yazar Oğuz Elbaş, cumhuriyet döneminin ilk konservatuvarı olan Musiki Muallim Mektebi binasında kurduğu "Müzik Müzesi"nde, dünyanın dört bir yanından yaklaşık 300 enstrümanı meraklıların ilgisine sundu. Elbaş, 1990'lı yılların başlarından itibaren müzik araştırmalarına yoğunluk verdiğini anlatarak, 1992'den sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde danışman olarak görev yaptığı yıllarda 40 bin kilometre yol giderek Anadolu müzelerindeki müzikal değerleri fotoğraflayarak 2 bin fotoğraflık arşiv oluşturduğunu ifade etti.