Müzik öğretmeni ilaç almaya gittiği eczane önünde öldü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Şehit Azizhan Keskin İlk ve Ortaokulu'nda müzik öğretmeni olarak görev yapan Ahmet Kotan, rahatsızlığı nedeniyle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne gitti. Doktora görünen Öğretmen Kotan, daha sonra ilçe merkezinde bulunan bir eczaneye ilaç almak için girdi. Eczaneden çıkan Kotan rahatsızlanarak, yere yağıldı.

Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Kotan'ı Yüksekova devlet hastanesine kaldırdı. Tapılan tüm müdahalelere rağmen Kotan, hayatını kaybetti.

'CENAZESİ MEMLEKETİ DİYARBAKIR'A GÖNDERİLDİ'

Ahmet Kotan'ın, cenazesi memleketi Diyarbakır'a gönderildi. Yüksekova Şehit Azizhan Keskin İlk ve Ortaokulu'na 2 Şubat 2022'de müzik öğretmeni olarak atanan Kotan'ın ölümü, meslektaşlarını ve öğrencilerini yasa boğdu.

'GECESİNİ GÜNDÜZÜNÜ ÖĞRENCİLERİNE ADAYAN BİR ÖĞRETMENDİ'

Okul Müdürü İskan Saklamaz, Kotan'ın öğrencileri tarafından çok sevilen bir öğretmen olduğunu belirterek, "Gecesini gündüzünü öğrencisine adayan bir öğretmendi. Bizler kendisinden memnunduk. Allah rahmet eylesin. Dün öğle vaktinde hastaneye gitmiş ilaç almak için eczane önünde fenalaşarak kriz geçirmiş ve hastaneye kaldırıldı. Burada da yapılan tüm müdahaleler sonucunda hayatını kaybetti. Bugün cenazesi Diyarbakır'da toprağa verilecektir" şeklinde konuştu.