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Giriş Tarihi: 25.9.2023 16:34 Son Güncelleme: 25.9.2023 16:55

Müzik öğretmeninden acı haber! Önce doktora sonra eczaneye gitti ama...

Hakkari’de görevli müzik öğretmeni Ahmet Kotan daha 27 yaşındaydı. Doktora muayene olduktan sonra ilaç almak için gittiği eczanenin kapısında yığıldı… Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Ahmet Kotan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

DHA
Müzik öğretmeninden acı haber! Önce doktora sonra eczaneye gitti ama...

Yürek yakan olay dün Hakkari'nin Yüksekova ilçe merkezinde yaşandı. İlçedeki Şehit Azizhan Keskin İlk ve Ortaokulu'nda müzik öğretmeni olarak görev yapan Ahmet Kotan, rahatsızlığı nedeniyle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne gitti.

Burada doktora görünen Kotan, daha sonra şehir merkezinde nöbetçi eczaneye ilaç almak için girdi. Bu sırada rahatsızlanan Kotan, yere yığıldı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine giden sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Kotan'ı ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırdı. Yapılan müdahalelere rağmen Kotan, hayatını kaybetti. Ahmet Kotan'ın, cenazesi memleketi Diyarbakır'a gönderildi.

Yüksekova Şehit Azizhan Keskin İlk ve Ortaokulu'na 2 Şubat 2022'de müzik öğretmeni olarak atanan Kotan'ın ölümü, meslektaşlarını ve öğrencilerini yasa boğdu.

Okul Müdürü İskan Saklamaz, Kotan'ın öğrencileri tarafından çok sevilen bir öğretmen olduğunu belirterek, "Gecesini gündüzünü öğrencisine adayan bir öğretmendi. Bizler kendisinden memnunduk. Allah rahmet eylesin. Dün öğle vaktinde hastaneye gitmiş ilaç almak için eczane önünde fenalaşarak kriz geçirmiş ve hastaneye kaldırıldı. Burada da yapılan tüm müdahaleler sonucunda hayatını kaybetti. Bugün cenazesi Diyarbakır'da toprağa verilecektir" dedi.

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Müzik öğretmeninden acı haber! Önce doktora sonra eczaneye gitti ama...
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