Müzik Türleri – Dünyada Kaç Tane Müzik Türü Vardır, Nelerdir?

Müzik türleri denilince aklımıza pek çok tür gelmektedir. Fakat tam olarak dünyada kaç tane müzik türü vardır bilmeyiz. Müzik, insanların ihtiyaçları ve zevkleri dahilinde günümüze kadar pek çok yeni versiyonuyla karşımıza çıkmıştır. Durum böyle olunca da karşımıza müzik tarzları nelerdir sorusu gelir. Tüm bunları öğrenmek için içeriğimizin kalan kısmına inebilir ve müzik türleri hakkında edindiğimiz bilgileri bulabilirsiniz.

Müzik Türleri

Müzik hayatımızın bir parçası olup kimi müziği rahatlamak için dinlerken kimisi de profesyonel iş hayatına taşımaktadır. Herkesin müzik zevki birbirinden farklı olduğu için günümüzde 300 fazla müzik türü vardır. Bu türlerin bazıları birbirine benzer olup bazıları da diğer müzik türlerinin çıkmasına öncülük etmiştir. Bu müzik türlerinin başlıcaları şunlardır:

1. Enstrümantal Müzik

Fon müziği olarak da bilinen sözsüz müzik veya enstrümantal müzik, ana plandaki müziğe eşlik eden herhangi bir sözü olmayan müzik türüdür. Günümüzde çoğunlukla dizi, film sahnelerinde rastladığımız bu müzik türü, tarihteki en eski müzik türlerinden biri olarak kabul edilir. Opera hariç klasik müzik eserlerinin tamamı bu kategoriye girer.

2. Klasik Müzik

Klasik Batı Müziği adı üzerinde Batı Avrupa kökenli müzik türüdür. Yüzyıllara aşan bir geçmişe sahip olan bu tür, enstrümantal sınıfa dahil olsa da içinde söz barındıran çokça esere de ev sahipliği yapması nedeniyle bu türden bağımsız nitelendirilir.

3. Blues

Düşünülenin aksine yaklaşık 450 yıl öncesine dayanan tarihiyle Blues, en eski müzik türlerinden biridir. Kökeni Afrika'ya dayanır. Birçok parçada 17. yüzyılda Amerika'ya sürgün edilen siyahi halkın özgürlük mücadelesin izlerini barındırır, kölelik üzerine atıflar da yapılmaktadır.

4. Elektronik Müzik

Gelişen teknolojiyle birlikte müzik ve elektroniğin harmanlandığı müzik türü; Elektronik Müzik diyebiliriz. Acid, dub, dance, house ve trance gibi birçok alt türü mevcut olan elektronik müzik türü, aslında adı üzerine, elektronik müzik aletleri ile yapılan müzik olarak genellenebilir. Yalnızca melodiden ibaret olabileceği gibi üzerine söz de eklenebilir.

5. Halk Müziği (Country)

Halk müziği, çıktığı coğrafyanın yerel tınılarını ve sözlerini kullanan genellikle yerel halk ozanlarının bestelediği müzik türüdür. Net çizgileri yoktur, yerel kültür, özellikler ve şiveyle sözlendirilebilir.

6. Caz (Jazz)

Jazz, Türkçe okunuşuyla; caz müzik, kökeni Afrika'ya dayanan, daha çok saksafon gibi bakır üflemeli çalgılarla oluşturulan müzik türüdür. Kendine has bir tarzı vardır, diğer müzik türlerinden kolayca ayırt edilebilir. Günümüzde popülerliğini hala korumaktadır.

7. Pop Müzik

Müzik türleri arasına çok sonradan dahil olan pop müzik türü, günümüzde en çok dinlenen müzik türlerinden biridir. Değişen zaman ve müzik türleri arasında hızlıca yükselmiş uzun süre popüler kalmış şarkıları barındıran pop müzik, aynı zamanda günümüzde popüler olan tüm şarkıları da içinde barındırır. Sanatçı kitlesi en fazla olan müzik türlerinden biridir.

8. Rock Müzik

Aslına bakılacak olursa rock müzik, pop müziğin bir alt başlığı olarak değerlendirilebilir, kesin bir sınırı yoktur. Genellikle elektro gitar, bas gitar, bateri ve klavye ağırlıklı melodileriyle pop müzikten ayrılır.

9. Hip Hop

1970'lerde ortaya çıkan hip hop'u, rap müziğini de içinde barındıran bir yaşam tarzı olarak özetleyebiliriz. Hip hop müzik tarzının içeriği özellikle 80'lerden itibaren şekillenmiştir.

10. Dini Müzikler

Dini müzikler, bazı ülkelerde müzik türü olarak sayılmasa da ayrı bir katagoride değerlendirilmesi gerekmektedir. İlahiler, klise müzikleri, modern tabiriyle; new age müzikler bu müzik türüne dahildir. Genellikle belli bir inanışı temsil eden ve düşük tempoya sahip müziklerdir. Ruhani melodilere sık rastlanır.

Ülkemizde birçok popüler ve uluslararası müzik türü bulunur. Ayrıca bu coğrafyaya özgü yöresel müzik çeşitleri de mevcuttur. Ülkemizdeki müzik türleri arasında akla ilk gelenlerden birisi türkülerdir. Köy müziğinin bozlak, oyun havası ve zeybek gibi çeşitleri de mevcuttur. Coğrafyamıza özgü olan bir diğer müzik türü ise Türk halk müziğidir. Çağdaş Türk müzik türleri ise fantezi, arabesk ve Türkçe RAP şeklinde sıralanabilir. Bu müzik türleri Türkiye coğrafyasına özeldir ve ülke sınırları dışında yaygın şekilde icra edilmezler.