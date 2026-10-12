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Giriş Tarihi: 12.10.2026 11:39

Nacar, Bakan Memişoğlu’na Adana sağlığını anlattı

Adana İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halil Nacar, Urla’da düzenlenen “İl Sağlık Müdürleri Toplantısı’nda Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile bir araya gelip Adana Sağlığını anlattı. İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halil Nacar, vatandaşlara en iyi sağlık hizmetlerini sunmak için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

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MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Nacar, Bakan Memişoğlu’na Adana sağlığını anlattı
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Uzm. Dr. Halil Nacar, "Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu başkanlığında, İzmir Urla'da düzenlenen İl Sağlık Müdürleri Toplantısı'na katılım sağladık. 81 ilimizin sağlık müdürleri ve Bakanlığımız üst düzey bürokratlarının katılımıyla gerçekleşen toplantıda; Adana'mızdaki sağlık hizmetlerinin güncel durumunu, devam eden yatırımlarımızı ve planladığımız projelerimizi değerlendirdik" dedi.

Adana İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halil Nacar, "Güçlü sağlık altyapımız ve nitelikli hizmet anlayışımızla vatandaşlarımıza en iyi sağlık hizmetini sunmak adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

#KEMAL MEMİŞOĞLU #ADANA
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Nacar, Bakan Memişoğlu’na Adana sağlığını anlattı
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