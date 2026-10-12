Nacar, Bakan Memişoğlu’na Adana sağlığını anlattı

Uzm. Dr. Halil Nacar, "Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu başkanlığında, İzmir Urla'da düzenlenen İl Sağlık Müdürleri Toplantısı'na katılım sağladık. 81 ilimizin sağlık müdürleri ve Bakanlığımız üst düzey bürokratlarının katılımıyla gerçekleşen toplantıda; Adana'mızdaki sağlık hizmetlerinin güncel durumunu, devam eden yatırımlarımızı ve planladığımız projelerimizi değerlendirdik" dedi.

Adana İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halil Nacar, "Güçlü sağlık altyapımız ve nitelikli hizmet anlayışımızla vatandaşlarımıza en iyi sağlık hizmetini sunmak adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.