Nakil için kızının 18 yaşına girmesini bekledi

Konya'nın Karapınar ilçesinde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Süleyman Emre Bilgin'e 2019'da siroz teşhisi kondu. 5 yıl boyunca çeşitli hastanelerde tedavi gördü ancak sağlığına kavuşamadı. Durumu her geçen gün kötüye giderken, 140 kilograma ulaştı. Doktoru ileri evre siroz hastası olduğunu ve karaciğer nakli gerektiğini söyledi. Bilgin bir yıla yakın kadavradan nakil bekledi. Akrabalarından donör bulmaya çalıştı, tıbbi olarak uygun bulunmadı. Eşi Sabriye (51), oğlu Şaban (26), kızı Şevval'e (23) bakıldı kan grubu uymadı. Küçük kızı Semiha'nın (17) kan grubu tuttu. Ancak yaşı tutmadı. Yasalara göre 18 yaşından küçükler donör olamıyordu.

KIZINDAN NAKİL YAPILDI

Semiha 3 Kasım 2024'te 18 yaşına girince, 18 Kasım'da alınan karaciğer, baba Süleyman Emre Bilgin'e nakledildi. Bu sürede 140 kilo olan Süleyman Emre Bilgin'den ameliyat sırasında 15 litre sıvı da boşaltıldı. İyileşme dönemini hızlı bir şekilde tamamladı. Şimdi naklin 3 üncü ayına girdi. Kızı da kendi de sağlıklı. Organ naklinin ne kadar önemli olduğunu bu sıkıntılı süreçte anlayan Süleyman Emre Bilgin ve ailesi, herkesi organ bağışı yapmaya çağırdı.