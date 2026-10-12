Nakilli kollarla 16 yıl... "Oğlum ve kızıma sarılabiliyorum"

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan ve iki kolunu silaj makinesine kaptıran çiftçi Cihan Topal (44), yaşamını 16 yıl önce nakil yapılan iki kolla sürdürüyor. Muğla'nın Milas ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Fatih Demirel'in (23) iki kolu, 2010'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 7 saat süren ameliyatla, Cihan Topal'a nakledildi. Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından nakil yapılan Topal, Türkiye'de ilk çift kol nakli yapılan hasta olarak tıp tarihine geçti. İki kolu ile yaşamını normal insanlar gibi sürdüren Topal, nakilli kollarını kendi kolu gibi rahatça kullanıyor. Nakil yapılarak yeniden iki koluna kavuşan Cihan Topal, 2014'te doğan oğluna, kol naklini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan'ın adını verdi.

Oğlu Ömer Özkan Topal, şu an ortaokul 6. sınıf öğrencisi. Ömer Özkan Topal'ın en büyük hayali plastik cerrah olmak. Kızı Necile ise hemşirelik öğrencisi. Ömer ve Necile tüm organları ve uzuvlarını bağışlayacaklarını söyledi. Cihan Topal nakil kolları ile tarım ve hayvancılık yapıyor. Topal, "Zeytinlerimi kendim topladım. İncirlerimi toplayıp, kurutuyorum. Hayvanlarımı kendim besliyorum. Yani nakil kollarımı kendi kolum gibi rahatça kullanabiliyorum. En önemlisi oğlum ve kızıma sarılabiliyorum" diye konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör