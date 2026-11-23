Üsküdar Belediyesi tarafından Nakkaştepe Millet Bahçesi'nde düzenlenen 'Nakkaştepe Buluşmaları' etkinliği, çocukları ve aileleri bir araya getirdi. Etkinlik kapsamında çocuklar palyaço, yüz boyama ve oyun alanlarında eğlenirken, katılımcılara mısır, limonata ve çay ikram edildi. Etkinliğe ilişkin konuşan Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Sarıoğlu, "Katılım istediğimiz ve beklediğimiz gibi. Üsküdarlı hemşehrilerimize ve çocuklarımıza Çocuk Köyü'nün müjdesini vermiştik. Çocuk Köyü'nde çocuklarımız için bir festival düzenlemiştik. O, ara tatilin başlangıç hediyesiydi. Nakkaştepe Millet Bahçemizdeki etkinliğimiz de ara tatilin son hediyesi oldu. Çocuklarımızla, komşularımızla bir arada olmak istedik. İki yıldır mahrum kalınan Çocuk Köyü'nü yeniden hayata geçirdik. Çocuklarımız burada ineklerimiz, keçilerimiz ve koyunlarımızla yeniden buluştu" dedi.

BOĞAZ' IN EŞSİZ GÜZELLİĞİ

Çocukları doğayla buluşturmanın önemine değinen Sarıoğlu, "Nakkaştepe Millet Bahçemizde, Boğaz'ın eşsiz güzelliğinde çocuklarımızın bir arada olması bizim için çok önemli. İstanbul gibi şehirlerde çocuklarımızın doğayla buluşmasını önemsiyoruz" diye konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör