Nakliyeci bir kamyon bebek bezini kaçırdı: Rusya’ya sattığı bebek bezleri Beylikdüzü’nde bulundu

Giriş Tarihi: 12.8.2025 11:17 Son Güncelleme: 12.8.2025 11:26

İstanbul’da bir kozmetik firması sahibi 44 yaşındaki İ.C. Rusya’ya da anlaştığı firmaya bebek bezi göndermek için bulduğu nakliyeci tarafından 3 milyon lira dolandırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalanan şüpheli M.M. suçlamaları kabul etmese de malı 3. Kişilere sattığı iddia edildi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin bebek bezlerini Beylikdüzü’nde bir yere sattığı ortaya çıktı. Ürünler sahibine teslim edildi.

Kozmetik firması sahibi İ.C. yurtiçine ve yurtdışına malzeme satıyordu. Geçtiğimiz ay sonunda Rusya'da iş yaptığı bir firmadan 55 bin dolarlık bebek bezi siparişi aldı. İ.C. siparişleri hazır edip ürünü Rusya'ya götürecek bir nakliye firması ile anlaştı.

ÜRÜNLERİ ALIP BAŞKASINA SATMIŞ

Nakliyeci kamyonu ile birlikte 27 Temmuz günü geldi, ürünler araca yüklendi ve yola çıktı. Ancak İ.C. ürünlerin gümrükten geçmediğini fark etti. Durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüpheli nakliyecinin bir kamyon bebek bezini 3. Bir kişiye sattığını tespit etti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi akliyeci M.M.'yi gözaltına aldı. 2 Ayrı suç kaydı olduğu öne sürülen nakliyeci Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen bebek bezleri firma sahibine teslim edildi.

