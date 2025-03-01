Konya’daki Mehmet Ak cinayetinde çarpıcı detaylar: Borcunu ödeyeceğim diye çağırıp, vurmuş!

Korkunç cinayet 21 Şubat günü Konya'nın merkez Karatay ilçesi Aziziye Caddesi üzerinde yaşandı.
Kafe işletmecisi olan Hüseyin Keleş, aralarında alacak-verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan Mehmet Ak'ı kentin en işlek çarşısında tabancayla peş peşe ateş ederek vurdu.
4 BİN 300 TL'LİK BORÇ İÇİN ÇAĞIRIP ÖLDÜRDÜ!
Cinayetle ilgili detaylarda ortaya çıktı. Kafe işletmecisi Hüseyin Keleş, işyerindeki eşyalarını başka bir yere taşımak için hemşerisi Mehmet Ak ile anlaştı. İlk nakliye için 15 bin TL ödeme yapan Keleş, kalan eşyaların taşınması içinde 12 bin TL'ye Ak ile anlaştı.
Paranın bir kısmını ödeyen Keleş'in 4 bin 300 TL borcu kaldı. İddiaya göre Mehmet Ak alacağı için sürekli Keleş'i arayıp parasını istedi.
Bunun üzerine Keleş, 'Borcunu ödeyeceğim gel' diyerek Ak'ı buluşma yerine çağırdı. Hüseyin Keleş, buluşma noktasına gelen Ak'ı herkesin gözü önünde vurarak öldürdü. Keleş'in ifadesinde, "Sürekli arayıp borcunu istiyordu. Beni çok bunalttı bende çağırıp vurdum" dediği öğrenildi.