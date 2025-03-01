Konya’daki Mehmet Ak cinayetinde çarpıcı detaylar: Borcunu ödeyeceğim diye çağırıp, vurmuş!

4 BİN 300 TL'LİK BORÇ İÇİN ÇAĞIRIP ÖLDÜRDÜ!

Cinayetle ilgili detaylarda ortaya çıktı. Kafe işletmecisi Hüseyin Keleş, işyerindeki eşyalarını başka bir yere taşımak için hemşerisi Mehmet Ak ile anlaştı. İlk nakliye için 15 bin TL ödeme yapan Keleş, kalan eşyaların taşınması içinde 12 bin TL'ye Ak ile anlaştı.