Namazdaki akrabasını yumrukla saldırdı

Görenlerin 'yok artık bu kadarda olmaz' dediği olay Sakarya'da yaşandı. Sakarya'nın Akyazı ilçesi Şerefiye Mahallesi'ndeki bir camine namaz kılmak için gelen Nazmi Demirci'yi gören Hasan Y. bir anda yumrukla saldırmaya başladı.

Önce namazını bozmayan Nazmi Demirci yediği darbelerle neye uğradığını şaşırırken cami cemaati olaya müdahale etti. Namaz sırasında yediği yumruk darbeleri sırasında kendisini savunmayan Nazmi Demirci'nin sakinliği ise güvenlik kameralarına an be an yansıdı.

Camide namazını kıldığı sırada husumetli olduğu akrabasının yumruklu saldırısına uğrayan Nazmi Demirci, yaşadığı o anları SABAH'a anlattı. Avrupa'da çalıştığını ve yıllık isine geldiğini belirten Demirci, "Camiye gittim ve önce büyüklerime yasin-i şerif okudum. Ezan okunduktan sonra namaza durdum. Bir anda arkadan bana vurmaya başladılar. O anda rabbim bana namazı bozdurmuyor. O sırada camideki bazı gençler, bana saldıranlara saldırdı. Gençler onları dışarı atarken, bende namazdan sonra jandarmayı aradım. Şikayetçi oldum. Ağrılarım başladı" dedi.

Yaşadığı olay sonrasında avukat tuttuğunu ve hakkını yasal yollardan arayacağını belirten Demirci, "Benimle olan husumetini camide sürdürüyor. Namazdaki bir insana saldırıyor. İnsan hiç rabbinin huzurundaki bir Müslüman'a saldırır mı! Bu husumetli akrabalar beni dövdükleri yetmiyor gibi şimdi oğlumu ve kız kardeşimi tehdit ediyor. Rabbim inşallah bana bırakmaz." diye konuştu.