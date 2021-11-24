Namazdan Sonra Okunacak Dua: Namazdan Sonra Okunacak Dualar Nelerdir?

Namazdan sonra okunacak dua ve dualar birçok kişinin merak ettiği konulardan birisidir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s) bu konuda öğütleri, tavsiyeleri de çok önemlidir. Farz olan ibadetini yerine getirdikten sonra Allah'tan (C.C) dua ederek yardım dilemek isteyenler namazdan sonra okunacak dualar için doğru yerdeler. Müslümanlar için farz olarak buyurulan beş vakit namazdan sonra okunacak dua nedir? Namazdan sonra hangi dualar okunur?

Namazdan Sonra Okunacak Dua

Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere her gün kılınan beş vakit namaz bulunur. Namaz kılmayı herkesi dosdoğru olarak bilmesi ve yerine getirmesi gerekmektedir. Namazdan sonra okunması gereken bazı dualar mevcuttur. Namazdan sonra okunacak dualar sırasıyla şöyle;

"Allahumme entesselamu ve minkesselam, tebarekte ya zel celali vel ikram." denir. "Alâ Rasulina salavat" "Peygamberimiz üzerine salavat" (getirin) anlamında söylenir. "Subhanallahi vel hamdu lillahi ve la ilahe illellahu vallahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim." denir. Ayet el Kursi duası okunur. 33 defa Subhanallah denir. 33 defa Elhamdulillah denir. 33 defa Allahu ekber denir. "Lâ ilâhe illâllahu vahdehû lâ şerike leh. Lehu`l-mulku ve lehu`l-hamdu ve huve alâ kulli şey`in kadîr" "Allahummehşurna fi zumretis salihin" Burada dua edilir. "El Fatiha" denilir ve Fatiha suresi okunur.

Namazdan Sonra Okunacak Dualar

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s) namazdan sonra okuduğu dua ve zikirler şöyle;

Üç defa "estağfirullah (Allah'tan bağışlanma dilerim)" veya üç defa, "estağfirullahe'l- azîme'llezî lâ ilâhe illâ hüv, el-hayye'l- kayyûme ve etûbü ileyh." diye dua etmek.

Ayetel Kürsi okurdu.

Namazlardan sonra Allâh'ı tesbih etmek.

Sa'd İbn Ebî Vakkas (r.a.) rivâyet etmiştir. "Sa'd oğullarına, çocuklara yazıyı öğretir gibi şu kelimeleri öğretir ve şöyle derdi: "Resûlullah, her namazın ardından şu dualar ile Allâh'a sığınırdı:

"Allâhümme innî eûzü bike mine'l- buhli ve eûzü bike mine'l- cübni ve eûzü bike min en uredde ilâ erzeli'l- umuri ve eûzü bike min fitneti'd-dünyâ ve eûzü bike min azâbi'l- kabri."

Namazda Okunan Dualar Nelerdir?

Namazdan sonra olduğu gibi namazda okunan dualar da sıkça merak edilen konulardan birisidir. Namazda okunan dualar ise şöyle;

Subhaneke Duası

Ettahiyyatu Duası

Allâhumme salli, Allâhumme Bârik Duaları

Rabbenâ Duaları

Kunut Duaları (Vitir Namazında Okunur)