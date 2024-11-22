Narin Güran cinayetinde 3. kanlı delil! Eldiven, kayalık derken şimdi de...

Türkiye, henüz 8 yaşındayken vahşi bir cinayete kurban giden Narin'in katili kim? sorusuna yanıt arıyor. Narin Güran cinayetine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada, yeni deliller A Haber'de ortaya çıktı.

Sabah Gazetesi Haber Müdür Nazif Karaman ve Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman şimşek, Narin Güran cinayetiyle ilgili yine çok çarpıcı bilgiler paylaştı.

Daha önceden ahırın önünde kanlı taş ve kanlı eldivene rastlanırken yeni bir kanlı delilin daha olduğu belirlendi.

Narin Güran cinayetinde yeni delil

Ahırın önünde kanlı bir merdivenin de olduğu belirtildi.