Haberler Yaşam Haberleri Narin Güran cinayetinde 3. kanlı delil! Eldiven, kayalık derken şimdi de...
Giriş Tarihi: 22.11.2024 01:31 Son Güncelleme: 22.11.2024 01:50

Narin Güran cinayetinde 3. kanlı delil! Eldiven, kayalık derken şimdi de...

Narin Güran cinayeti soruşturmasına yönelik yürüten dava 26 Aralık'a ertelendi. Duruşmaya yaklaşık 1 ay gibi bir süre kalırken cinayete ilişkin yeni deliller A Haber ekranlarından paylaşıldı. Daha önceden kanlı taş ve kanlı eldivenlerin ortaya çıkarıldığı A Haber'de kanlı 3. bir delilin daha olduğu tespit edildi.

Narin Güran cinayetinde 3. kanlı delil! Eldiven, kayalık derken şimdi de...

Türkiye, henüz 8 yaşındayken vahşi bir cinayete kurban giden Narin'in katili kim? sorusuna yanıt arıyor. Narin Güran cinayetine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada, yeni deliller A Haber'de ortaya çıktı.

Sabah Gazetesi Haber Müdür Nazif Karaman ve Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman şimşek, Narin Güran cinayetiyle ilgili yine çok çarpıcı bilgiler paylaştı.

Daha önceden ahırın önünde kanlı taş ve kanlı eldivene rastlanırken yeni bir kanlı delilin daha olduğu belirlendi.

Narin Güran cinayetinde yeni delil

Ahırın önünde kanlı bir merdivenin de olduğu belirtildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Narin Güran cinayetinde 3. kanlı delil! Eldiven, kayalık derken şimdi de...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA