Narin Güran dosyasının Bölge İstinaf Mahkemesi’ne gönderileceği tarih netleşti

Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'ne bağlı Tavşantepe Köyü'nde 21 Ağustos günü korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran davasında, 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan anne Yüksel, ağabey Enes ile amca Salim Güran 'iştirak halinde çocuğu öldürmek suçundan' ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Küçük kızın cansız bedenini amcadan alarak köyden 1,5 kilometredeki Eğertutmaz Deresi'ne gömen Nevzat Bahtiyar ise, 'delilleri gizlemek ve yok etmek suçundan' 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. 28 Aralık 2024 tarihindeki karar duruşmasında verilen hapis cezalarının gerekçeli kararı ise, önceki gün açıklandı.

Narin Güran cinayeti davasına ait dosyasının ise itiraz süresinin önümüzdeki hafta dolacağı öğrenildi. 944 sayfadan oluşan gerekçeli, karar ile avukatların cezalara yaptığı itiraz dilekçelerinden oluşan kapsamlı dosyanın Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Salı ya da Çarşamba günü Bölge İstinaf Mahkemesi'ne gönderileceği öğrenildi. Narin Güran cinayetine ilişkin dava dosyasına Bölge İstinaf Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nin bakacağı belirtiliyor.