Narin Güran’ın yeni otopsi sonuçları ortaya çıktı: O saç teli kimin?

Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'ne bağlı Tavşantepe 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra cesedi derede bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın otopsi raporundan şaşırtıcı detaylar ortaya şaşırttı. İstanbul'da Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun hazırladığı en geniş raporda, Narin'in otopsisinin dış muayenede ağızda ve dudak içlerinde kanama, boynundaki yumuşak dokularda kanama olduğu belirtildi. İç muayenesinde boyun yumuşak dokularında kanama, bu bölgelerden alınan doku örneklerinde yapılan incelemede de yine kanama tespit edildiği anlatılan raporda, boyun bölgesindeki tiroid kıkırdakta kırık bulunduğu anlatıldı.Raporda, iç organlarda tespit edilen bulgular ve otopsi fotoğraflarında da yapılan inceleme sonucunda, Narin'in ağzı ve burun kapatılarak ve boynuna baskı yapılarak, oksijensiz bırakılıp öldürüldüğüne oy birliğiyle karar verildiği ifade edildi. Raporda Narin'in, kaybolduğu 21 Ağustos'ta öldüğü, diz altından kopan sol bacağının ölümünden sonra hayvanlar tarafından koparıldığı dişlerinin ise çürümeye bağlı döküldüğü vurgulandı. Rapora göre, otopsisi sırasında Narin'in sol avucu içinde bir uzun saç teli ve yarım santimetre uzunluğunda birkaç kılda bulundu. Yapılan incelemede ise kılların köklü yapıda olduğu belirlendi. Saçın da köklü olduğu ancak DNA incelemesinde kime ait olduğunun belirlenemediği anlatılan raporda, Narin'in atleti ve şortu üzerinden alınan kıl örnekleri de kök ve kök kılıfı içermediğinden DNA analizine alınmadığına yer verildi.