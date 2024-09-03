Narin soruşturmasında şüpheli amca tutuklandı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında olan amcası S.G. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ağustos'ta Narin Güran'ın (8) merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 31 Ağustos'ta gözaltına alınan muhtar olan amcası S.G., jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı. Ek gözaltı süresinin ardından dün savcılığa sevk edilen S.G., ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakemliğine sevk edildi. Hakimlik, S.G.'yi "kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden kısıtlama" gerekçesiyle tutuklayarak cezaevine gönderdi.Narin Güran'ın babasının amcası olan A.R.G.'nin merkez Kayapınar ilçesindeki evine gelen jandarma ve polis ekipleri burada ev ile arabada arama çalışması yaptı. Önceki gün Narin Güran'ın evinin arkasındaki mısır tarlasında arama çalışması yürütülmüştü. Bölgede bulunan kıyafet parçalarının Narin'e ait olmadığı belirlendi. Narin ile ilgili yapılan arama çalışmalarının artık sadece köy ile sınırlı kalmadığı alanın genişletildiği belirtildi.