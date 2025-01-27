Narin’e karşı annelik yükümlülüğünü yerine getirmedi

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın korkunç bir cinayete kurban gittiği vahşetle ilgili anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ın 'iştirak halinde çocuğu öldürmek suçundan' ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'ın ise, 'delilleri gizlemek ve yok etmek suçundan' 4 yıl 6 ay hapis cezası aldığı davanın gerekçeli kararında, anne detayı dikkat çekti. Mahkeme, Yüksel Güran'ın Narin'e gelecek kötülüklere karşı annelik yükümlülüklerini yerine getirmediğinin altını çizdi.Yine anne, ağabey ve amcanın Nevzat'ı eve çağırma kararını Narin'in cansız bedeni başında birlikte aldıklarına dikkat çekilen gerekçeli kararda, "Nevzat eve geldiğimde bütün kapılar kapalıydı dediği nazara alındığında sanık Enes'in belirtilen zaman diliminde evin içerisinde olduğu ve diğer sanıklar ile yapılan fikir birliği içerisinde evde sessiz kalarak Nevzat'ın Narin'in cansız bedenini almasını bekledi" denildi. Gerekçeli kararda ayrıca, Narin'in cansız bedeninin ortadan kaldırılmasından sonra anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile küçük kızı dereye gönen Nevzat Bahtiyar'ın rutin gündelik hayatlarına devam ettikleri ifade edildi.