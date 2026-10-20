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Giriş Tarihi: 20.10.2026 15:04

Narko-fuhuş soruşturmasında 35 şüpheli gözaltında, 5 kişi aranıyor!

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu kullanımı, fuhşa aracılık ve reşit olmayan kişiyle cinsel ilişki iddialarına yönelik Kırıkkale merkez, Yahşihan ve Bahşılı’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında işlem başlatılan 40 şüpheliden 35’i yakalanırken, 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Narko-fuhuş soruşturmasında 35 şüpheli gözaltında, 5 kişi aranıyor!
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Kırıkkale'de uyuşturucu ve fuhuş iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında polis ekipleri, önceden belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı baskın yaptı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin adreslerinde arama yapıldı ve suç unsuru olabileceği değerlendirilen materyallere el konuldu.

ŞIRINGA, SENTETİK ECZA VE DİJİTAL MATERYALLER

Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 1 şırınga ve 1 sentetik ecza ele geçirildi. Soruşturma kapsamında dijital materyallere de el konulurken, elde edilen bulguların incelenmesine yönelik işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

4 KADIN MAĞDUR OLARAK TESPİT EDİLDİ

Soruşturma dosyasında mağdur olarak yer alan 4 kadın tespit edilerek gerekli adli işlemler başlatıldı. Öte yandan, cinsel ilişkiye zorlandığı ve kendisine aracılık edildiği iddiasıyla müracaatta bulunan N.K.'nin beyanları üzerine yürütülen ayrı işlem kapsamında, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 6 şüpheli de gözaltına alındı. Bu şüphelilerin gözaltı sürelerinin uzatıldığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Hakkında yakalama kararı kapsamında çalışma yürütülen 5 şüphelinin bulunması için çalışmalar devam ediyor. Soruşturma sürerken, şüphelilere yöneltilen suçlamalara ilişkin nihai hukuki değerlendirme yargı sürecinde yapılacak.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör
#KIRIKKALE
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