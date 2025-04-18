Narkokapan operasyonunda 32 tutuklama

Hazırlıkları 6 ay süren, Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucuoperasyonu 'Narkokapan-Ankara Operasyonu'nda operasyonlar devam ediyor. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik uzun süredir yürütülen planlı ve projeli soruşturmada kapsamında, 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.

119 ŞÜPHELİYE OPERASYON

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından saha çalışmaları ile teknik ve fiziki takiple elde edilen deliller sonucunda uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen toplam 119 şüpheliye Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

92 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonlarda halen aynı veya farklı suçlardan ceza infaz kurumlarında tutuklu bulunan 11 şüpheli haricinde 92 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 32 şüpheli Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan tutuklanırken 2 şüpheli hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı ve belirli günlerde belirlenen yerlere başvurmak adli kontrol tedbirlerine karar verildi. Öte yandan gözaltına alınan diğer şüphelilerin soruşturma işlemleri ile firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam edildiği öğrenildi.