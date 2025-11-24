Narkotik operasyonlarında 38 tutuklama

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, 4–24 Kasım 2025 tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirdiği operasyonlarda uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik geniş çaplı çalışmalar yürüttü. Bu süreçte 75 şüpheli yakalanırken, adliyeye sevk edilenlerden 38'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.Operasyonlarda toplam 2 kilo 602 gram esrar, 1 kilo 953 gram sentetik kannabinoid, 80 gram metamfetamin, 59 gram skank, 26 gram eroin, 23 gram kokain, 321 adet sentetik ecza, 213 adet captagon, 45 kök kenevir bitkisi, 9 hassas terazi, 2 tabanca, 11 fişek ve 123 bin 765 lira ele geçirildi.