Narkotik operasyonlarında 38 tutuklama

Giriş Tarihi: 24.11.2025 21:27

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, son 20 günde gerçekleştirilen uyuşturucuyla mücadele kapsamındaki çalışmalarda 75 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 38'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, 4–24 Kasım 2025 tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirdiği operasyonlarda uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik geniş çaplı çalışmalar yürüttü. Bu süreçte 75 şüpheli yakalanırken, adliyeye sevk edilenlerden 38'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.Operasyonlarda toplam 2 kilo 602 gram esrar, 1 kilo 953 gram sentetik kannabinoid, 80 gram metamfetamin, 59 gram skank, 26 gram eroin, 23 gram kokain, 321 adet sentetik ecza, 213 adet captagon, 45 kök kenevir bitkisi, 9 hassas terazi, 2 tabanca, 11 fişek ve 123 bin 765 lira ele geçirildi.

