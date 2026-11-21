Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda son 10 gün içerisinde farklı noktalarda çok sayıda operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 24 kilogram esrar, 546 gram sentetik uyuşturucu, 497 adet sentetik ecza hapı, 391 adet uyuşturucu hap ve 205 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirildi.

161 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlarda ayrıca 2 ruhsatsız tabanca, 53 fişek ve 3 hassas teraziye el konuldu. Çalışmalar kapsamında toplam 161 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 136'sı serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 5 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

SAHADA BİLGİLENDİRME ÇALIŞMASI

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü bilinçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesindeki Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) Büro Amirliği ekipleri, 9-19 Kasım tarihleri arasında kent genelinde bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi.

Bu kapsamda "Narkogençlik", "Narkonokta", "Narkoyetişkin" ve "Narkoanne" projeleri çerçevesinde toplam 49 etkinlik düzenlendi. Gerçekleştirilen çalışmalarda 955 üniversite öğrencisi, 3 bin 223 vatandaş, 284 çalışan ve 95 veli olmak üzere toplam 4 bin 557 kişiye uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı. Emniyet ekiplerinin, uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi ve toplumda farkındalığın artırılması amacıyla yürüttüğü çalışmaların devam ettiği bildirildi.