Natalie Portman Filmleri - IMDB Puanı Yüksek, En Çok İzlenen Natalie Portman’ın En İyi Filmleri

Natalie Portman filmleri, hem sinem severler hem de hayranı olanlar için büyük önem taşımaktadır. Sinema tarihinin en iyi oyuncularından olan Natalie Portman içinde yer aldığı filmlerle büyük beğeni toplamıştır. Onun çok sevilmesinde ve geniş kitlelere ulaşmasında Natalie Portman'ın en iyi filmleri başı çekmektedir.

Dünyaca ünlü oyuncu Natalie Portman, oynadığı her filmde performanslarıyla büyük bir ilgi ve beğeni toplamıştır. Natalie Portman oyunculuk kariyerine mankenlikle başlamıştır. Mankenlikten çok oyunculuk yapmak istediği için daha sonra tiyatro ile ilgilenmeye başlamış ve çeşitli tiyatro kamplarına gitmiştir.

IMDB Puanı Yüksek olan ve En Çok İzlenen Natalie Portman'ın En İyi Filmleri

Natalie Portman filmleri ayırt edilmeden hepsi izlenmektedir. En yüksek IMDB puanına sahip olan filmler ve konuları şöyledir:

Sevginin Gücü(Leon), IMDB 8,5

Hem polisiye hem de dram konulu olan bu film Natalie Portman'ın ilk filmidir. Bu filmde masum bir kız ve bir katilin hikâyesini anlatılmaktadır. Birbirlerinden başka kaybedecek hiçbir şeyleri yoktur. Duyguszca öldüren katilin zayıf noktası sadece 12 yaşındaki küçük kızdır. New York'ta yaşayan Mathilda, üvey ailesinin yanında sevimsiz ve istemediği bir yaşamı vardır. Babası bir uyuşturucu kaçakçısıdır. Mathilda'yı onların yanında alıkoyan küçük erkek kardeşidir. Tüm ailesinin uyuşturucu kaçakçıları tarafından katledeildiği zaman alışverişte olan Mathilda şans eseri hayatta kalır ve en çok ihtiyacı olduğu sırada Léon'un dairesine saklanarak kendini kurtarır.

V( V for Vendetta), IMDB 8,2

2020 yılında ve İngiltere'de geçen aksiyon ve bilimkurgu filmidir. İngiltere'de türlü yasaklar ve engellerle idare edilen halk baskı ve korku altında yönetilmeye başlanmıştır. Gizemli bir adam olan V bu baskıcı yönetimin intikamını almak için 5 Kasım'da harekete geçer. Daha sonra Evey ie tanışır ve onu bir karmaşanın ortasından kurtarır. V'nin aldığı intikam ve tolumu uyarmaya başlaması başkaldırış ve uyanışın sembolüdür.

Siyah Kuğu( Black Swan), IMDB 8

Genç bir kadın olan Nina, yetenekli bir balerindir. Eski bir balerin olan ve dans konusundaki hırsı kendisine aşılayan annesiyle New York'ta yaşamaktadır. Nina'nın hayatı danstan ibarettir. Bale yönetmeni Thomas Leroy, sahneye koyduğu Kuğu Gölü Balesi'nin baş dansçısını yeni sezonda değiştirmeye karar verir. Zarif, masum ve saf Beyaz Kuğu ile kötülüğün, şehvetin ve bilinmezliğin temsilcisi Siyah Kuğu'yu aynı anda canlandırabilecek balerin olarak Nina'yı seçer.

Yıldız Savaşları: Bölüm III - Sith'in İntikamı, IMDB 7,6

Yıldız Savaşları diğer seri filmlerden farklı olarak olay örgüsü sondan başa ilerlemektedir. Barışçıl bir gezegen olan Naboo, iyi yürekli genç Kraliçe Amidala tarafından yönetilmektedir. Gizli Sith Lordu ve onun şampiyonu Darth Maul'un maşası olan Ticaret Federasyonu, barışı sarsacak girişimler ve adil olmayan müzakere taktikleriyle Amidala'yı köşeye sıkıştırır. Jedi şövalyesi Qui-Gon Jinn ve çömezi Obi-Wan Kenobi durumu incelemek için Naboo'ya gönderilirler. Bozulan barışla birlikte olaylar gelişmeye başlar.

Yıldız Savaşları: Bölüm II - Klonlar'ın Saldırısı, IMDB 6,6

İlk bölümde açgözlü Ticaret Federasyonunun Naboo'ya karşı giriştiği işgal yenilgiyle sonuçlanmış ve üzerinden 10 yıl geçmiştir. İlk filmde 9 yaşında karşılaştığımız Anakin Skywalker artık 19 yaşındadır ve Obi Wan'ın gözetimi altında Jedi Eğitimini sürdürmektedir. Naboo Kraliçesi Padme Amidala ise görevini halefi Jamillia'ya devretmiş ve bir senatör olarak Naboo'yu Galaktik Senatoda temsil etmeye başlamıştır. Bu sırada Galaksi yine büyük bir savaşın eşiğine gelmiştir. Yıldız Savaşları'nın ikinci serisi de bu olaylar çerçevesinde gerçekleşir.

Star Wars: Bölüm I - Gizli Tehlike, IMDB 6,5

Bu son seride Naboo gezegenindeki problemi çözmek için iki Jedi Şövalyesi, Qui Gon Jinn ve Obi-Wan Kenobi Naboo'ya doğru yola çıkarlar. Yolda köle bir çocuk olan Anakin Skywalker ile karşılaşırlar. Çocuğun içindeki "güç"ün çok yüksek olduğunu fark eden şövalyeler Anakin'i de yanlarına alarak yola devam ederler. Filmin son serisi de bu yolculuk hikâyesinde çizilir.