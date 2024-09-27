"Navigasyon kurbanı oldum"

Adana'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün uçuruma düşüp alev aldığı, 2'si çocuk 4 kişinin yanarak öldüğü kazaya ilişkin 15 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sürücü Mustafa Akfırat'ın (28) yargılanmasına başlandı. Akfırat, mahkemedeki savunmasında, aracın fren balatalarından koku gelmesine rağmen yola devam ettiğini belirterek, "Kazanın olduğu güzergahtan ilk defa gittiğim için navigasyon açarak yolu bulmaya çalıştım. Rampa aşağı inerken araç bir anda alev almaya başladı ve ardından uçuruma yuvarlandık. Navigasyon kurbanı olduk" dedi.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Mardin'den Manisa'nın Salihli ilçesine salatalık hasadı için tarım işçisi götüren Mustafa Akfırat idaresindeki minibüs, 22 Nisan 2024'de Adana kent merkezine ulaştıktan sonra Karaisalı ilçesine bağlı Kızıldağ Yaylası yolunda Pozantı'ya çıkmak için navigasyonla ilerledi. Akfırat, sert virajların olduğu yolda minibüsün yakıtı azalınca, mahalledeki bir vatandaştan yardım isteyerek, araca yakıt takviyesi yaptı. Minibüs, yokuş aşağı inerken, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, uçuruma yuvarlandı. Kazada, Zozan Sakin (18),Bünyamin Çakıl (6), Zeynettin Çakıl (20) ve Serkan Çakıl (13) hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı. Mustafa Akfırat, tutuklandı.

YARGILANMAYA BAŞLANDI

Tutuklu sanık Mustafa Akfırat hakkında 'Birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan Adana 10'ncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava görülmeye başlandı. Kaza yaptığı güzergahı daha önce kullanmadığını, o günde tamamen navigasyon kurbanı olduklarını ifade eden tutuklu sanık Akfırat, "Gece geç saat olmuştu. Aracın yakıtı azalınca mahalledeki birinden yardım istedik. O kişiden yakıt alarak, yolu sorduk. Bize o güzergahın tehlikeli olduğunu söyledi. Bizde geri dönerek, E-5'den otoban çıkmak istedik. Güzergahı bilmediğim içinde navigasyonu açıp ilerlemeye başladım. Yakıttan sonra aracın fren balatalarından koku gelmeye başlamıştı. Girdiğimiz yolda rampaydı. Rampa aşağı inerken araç bir anda alev almaya başladı ve ardından uçuruma yuvarlandık.. Tamamen navigasyon kurbanı olduk" dedi.

Duruşma eksiklerin tamamlanması ve kaza anında araçta bulunanların tanık olarak dinlenmesi için ileri bir tarihe erteledi.