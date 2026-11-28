Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Nazlı Ay (26), geçen çarşamba oturduğu binanın 5. katındaki dairenin balkonundan düşerek ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç kadın 26 Kasım akşam saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olay anında evde bulunan sevgilisi Metin Erdoğan (27) ve arkadaşı Gökhan G.'yi (24) gözaltına aldı. Jandarma tarafından yapılan incelemede çok sayıda suç kaydı ortaya çıkan Metin Erdoğan, genç kadının psikolojik sorunları bulunduğunu ve balkondan kendisinin atladığını iddia etti. Gökhan G. de benzer yönde ifade verdi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Mahkeme 2 şüphelinin tutuklanmalarına karar vererek, Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderdi. Nazlı Ay'ın yetiştirme yurdunda büyüdüğü ortaya çıktı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör