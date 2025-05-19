“Ne bakıyorsun” tartışması kanlı bitti: 1 ölü!

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olayda Günay Yılmaz ve Rıza Aydın yaralandı. Yaralılar ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Rıza Aydın doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Günay Yılmaz ise tedaviye alındı.