Protein denildiğinde akla ilk gelen seçenekler genellikle biftek, somon veya yumurta olur. Ancak son dönemde gıda biliminde yapılan değerlendirmeler, yalnızca saf protein oranına odaklanmak yerine çok yönlü kriterleri ele alıyor. İngiltere'de gerçekleştirilen ve gıda dünyasında geniş yankı uyandıran yeni bir araştırma, bu ezberleri tamamen değiştirecek sonuçlar ortaya koydu. Bilim insanları, en iyi protein kaynağını belirlemek için şaşırtıcı bir rekabete imza att