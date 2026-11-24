Protein denildiğinde akla ilk gelen seçenekler genellikle biftek, somon veya yumurta olur. Ancak son dönemde gıda biliminde yapılan değerlendirmeler, yalnızca saf protein oranına odaklanmak yerine çok yönlü kriterleri ele alıyor. İngiltere'de gerçekleştirilen ve gıda dünyasında geniş yankı uyandıran yeni bir araştırma, bu ezberleri tamamen değiştirecek sonuçlar ortaya koydu. Bilim insanları, en iyi protein kaynağını belirlemek için şaşırtıcı bir rekabete imza att
Cambridge Üniversitesi'nden araştırmacı Chris Macdonald tarafından geliştirilen Better Protein Institute (BPI) puanlama sistemi, gıda dünyasında yeni bir dönemin kapısını araladı. Frontiers in Sustainable Food Systems dergisinde yayımlanan çalışmada, dünya genelinde en çok tüketilen 20 farklı protein kaynağı kıyasıya bir yarışa girdi.
Araştırmanın en çarpıcı yönü, değerlendirmenin yalnızca gram başına düşen protein miktarıyla sınırlı kalmaması oldu. Çalışmada besinlerin amino asit profilleri, piyasadaki ulaşılabilirlikleri, maliyetleri ve çevreye olan etkileri gibi kritik parametreler de detaylı bir şekilde puanlamaya dahil edildi.
Yapılan çok kriterli değerlendirme sonucunda soya fasulyesinden elde edilen tofu, 40 üzerinden 36 puan alarak listenin zirvesine adını yazdırdı. Tofunun bu başarısında, dokuz temel amino asidin tamamını bünyesinde barındırması ve çevresel sürdürülebilirlik alanında rakiplerine kıyasla çok daha düşük karbon ayak izine sahip olması büyük rol oynadı.
Araştırmada yalnızca tofu değil, diğer bitkisel protein kaynakları da dikkat çekici başarılara imza attı. Listede chia tohumu, kuru fasulye ve kinoa gibi besinler üst sıralarda kendine yer buldu. Bu durum, bitkisel bazlı beslenmenin hem sağlık hem de sürdürülebilirlik açısından giderek daha fazla öne çıktığını kanıtladı.
Günlük diyetlerin vazgeçilmezi olan bazı popüler hayvansal protein kaynakları ise yeni puanlama sisteminde beklenenden daha geride kaldı. Yapılan sıralamada tavuk göğsü 7'nci sırada yer alırken, omega-3 deposu olarak bilinen somon balığı 13'üncü, kahvaltкоların vazgeçilmezi yumurta ise 14'üncü basamakta yer alabildi.
Araştırmanın en çok konuşulan sonuçlarından biri de kırmızı et kategorisindeki besinlerin aldığı puanlar oldu. Dana biftek sıralamada 17'nci sırada kendine yer bulabilirken, kuzu pirzola 18'inci sırada kaldı. Uzmanlar, bu tablonun ortaya çıkmasında kırmızı etin yüksek üretim maliyetleri ve çevresel etki faktörlerinin etkili olduğunu belirtiyor.
Araştırmacılar, bu sıralamanın tofunun gramaj olarak diğer besinlerden her zaman daha fazla saf protein içerdiği anlamına gelmediğini özellikle vurguluyor. Çalışma, gıdaların bütüncül etkilerini (ekonomi, çevre, erişilebilirlik ve besin kalitesi) baz alan bir model sunuyor. Bu kapsamlı bakış açısı, gelecekteki beslenme alışkanlıklarımızın ve gıda politikalarımızın nasıl şekilleneceğine dair önemli ipuçları veriyor.