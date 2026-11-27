Bugün turistlerin önünde fotoğraf çektirdiği bu ilginç yapı, aslında zengin bir yün tüccarının konağının parçasıydı. 1395 yılına uzanan geçmişinde çay salonu da oldu, sanat galerisi de. Şimdi ise hem içinde yaşam devam ediyor hem de kapıları meraklı ziyaretçilere açılıyor.