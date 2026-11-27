İngiltere'nin Suffolk bölgesindeki Lavenham kasabasında bulunan yapı, 1395 yılında inşa edildi. The Crooked House (Eğri Ev) adıyla tanınan bina, Orta Çağ'dan günümüze ulaşan ilginç mimarisiyle kasabanın simgelerinden biri oldu.
Yapı, dönemin varlıklı bir yün tüccarı için hazırlanan büyük konağın parçasıydı. Ancak tüccar, inşaatın bir an önce bitmesini istedi. Bu acele, evin yüzyıllar boyunca taşıyacağı ilginç görüntünün başlangıcı oldu.
İnşaatta kullanılan ahşapların yeterince kuruması beklenmeden yapı tamamlandı. Zamanla kurumaya devam eden ahşaplar bükülmeye başladı. Böylece duvarlar ve pencereler yavaş yavaş bugünkü eğri görünümünü kazandı.
Bunca yıl boyunca duvarlarının eğilmesine rağmen evin ahşap iskeleti bütünlüğünü koruyor. Yapının ayakta kalabilmesinde bu sağlam iskeletin önemli payı bulunuyor. Bir yana doğru yatmış gibi görünen ev, tüm bu eğriliğine rağmen 600 yılı aşkın süredir ayakta kalmayı başardı.
Yüzyıllara meydan okuyan yapının korunması için 1980'li yıllarda kapsamlı bir onarım gerçekleştirildi. Bu çalışmalar sırasında çatısı güçlendirilirken tarihi özellikleri de korundu. Böylece evin sıra dışı görünümü günümüze kadar taşındı.
Eğri Ev, geçmişte yalnızca yaşamak için kullanılan bir bina değildi. Yıllar boyunca sanat galerisi ve çay salonu olarak da hizmet verdi. Hatta ünlü İngiliz çocuk tekerlemesi "There Was a Crooked Man"e ilham verdiğine inanılıyor.
2021 yılında Alex ve Oli Khalil-Martin tarafından satın alınan bina, bugün hem ev hem de ziyaret noktası olarak kullanılıyor. Ev sahipleri, düzenledikleri rehberli turlar ve yemek etkinliklerinden elde ettikleri gelirle tarihi yapının bakımına katkı sağlıyor.