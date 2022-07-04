Ne kadar emekli maaşı alırım? 4A, 4B, 4C Emekli maaşı hesaplama tablosu

Ne kadar emekli maaşı alırım, emekli maaşı hesaplama robotu ile hangi emekli ne kadar para alacak sorusunun yanıtı milyonların gündeminde yer alıyor. 5 aylık enflasyon farkı yüzde 35,64 olarak hesaplanırken 6 aylık enflasyon farkının belli olmasının ardından en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına uygulanacak zam oranı da açıklanacak. Buna göre; Ne kadar emekli maaşı alırım? 4A, 4B, 4C Emekli maaşı hesaplama robotu ile hangi emekli kaç para alacak?" gibi sorulara yanıt aranırken SSK Bağkur emekli maaşı hesaplama tablosu da belli olacak! İşte, 2022 4A, 4B, 4C Emekli maaşı hesaplama detayları…
4B Bağ-Kur emekli maaşı için vatandaşlar e-Devlet sistemine giriş yaparak alacakları maaşın tutarını öğrenebilirler. turkiye.gov.tr 4b emekli aylık hesaplama sayfasından vatandaşlar gerekli bilgileri doldurarak emekli maaşı hesaplaması yapabilirler.
Gerekli bilgileri girip GÖNDER tuşuna basınız. Karşınıza emekli olma şartına dair bilgileriniz çıkacaktır. Artık siz de emekli olma şartını ve emekli olma yaşını öğrenmiş olacaksınız.
Bunun için;
uyg.sgk.gov.tr/nezaman/ sayfasına gidin.
Cinsiyetiniz,
Doğum tarihiniz,
Maluliyetinizi ve erken yaşlanma,
Hizmete başlama tarihi,
SSK prim ödeme gün sayınız,
Maluliyetinizi ve erken yaşlanma,
Hizmete başlama tarihi,
SSK prim ödeme gün sayınız,
Diğer sandıklara ait gün sayınız,
Askerlik/Sanatçı gün sayınız,
Fiili gün sayınız,
Yurtdışı gün sayınız,
3600 günün doldurulduğu tarih bilgilerini girin.
4A EMEKLİLİK HESABI
Emekli maaşı hesaplaması çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kritere göre değişiklik göstermektedir. Emekli maaşı hesaplamak için; uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ sayfasına gidin. T.C Kimlik numaranızı, SSK Sicil Numaranızı, Baba adı, Nüfus il, Doğum tarihi bilgilerinizi yazın. 'Sorgula' butonuna basın. Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.
4B EMEKLİLİK HESABI
uyg.sgk.gov.tr 4B emekli maaşı hesaplama sayfasına gidin.
TC Kimlik numaranızı,
Kurumu ve güvenlik kodunu yazın.
Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.
4C EMEKLİLİK HESABI
uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ sayfasına gidin.
Doğum tarihi,
Cinsiyet,
4A çalışma süresi
Başlangıç ve bitiş tarihi,
Hizmet türünü seçin.
Altta bulunan hesapla butonuna basın.
Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.