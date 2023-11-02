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Giriş Tarihi: 2.11.2023 13:39 Son Güncelleme: 2.11.2023 13:59

Ne yaptın Eren! Ömer Faruk’tan sonra Eren’de kurtarılamadı

Konya’nın Yunak ilçesinde meydan gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 16 yaşındaki Ömer Faruk Uygur’un ardından aynı yaştaki sürücü 16 yaşındaki Eren Harputoğlu’da tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Ne yaptın Eren! Ömer Faruk’tan sonra Eren’de kurtarılamadı

Kaza, 16 Ekim'de Konya'nın Yunak ilçesinde yaşandı. İddiaya göre Eren Harputluoğlu yönetimindeki otomobil, Akşehir Caddesi'nde yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada Harputluoğlu ile araçtaki Eray Harputluoğlu, Melih Üstün ve Ömer Faruk Uygur yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan 16 yaşındaki Ömer Faruk Uygur, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

EREN'DE KURTARILAMADI

Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü 16 yaşındaki Eren Harputluoğlu da Konya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Böylece acı kazada can kaybı sayısı 2'ye yükseldi.

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Ne yaptın Eren! Ömer Faruk’tan sonra Eren’de kurtarılamadı
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