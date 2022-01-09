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Giriş Tarihi: 10.1.2022

Ne zaman düşsem hep ayağa kalkmayı bildim

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
Ne zaman düşsem hep ayağa kalkmayı bildim
Almany'daki Paralimpik Yüzme Dünya Serileri Yarışması'nda 150 metre finalinde bronz madalya kazanarak Türkiye'nin gururu olan Emine Avcu (25), parmak ısırtan yaşam azmini SABAH'a anlattı.
'AÇIK DENİZ YARIŞMASINA KATILACAKSIN' DEDİKLERİNDE HİÇ DENİZE GİRMEMİŞTİM: Sol kolum ve iki bacağım olmadan dünyaya geldim. 14 yaşımdayken protez bacaklarına kavuştum. 21 yaşındayken, üniversite zamanında 1 ayda yüzmeyi öğrenip tekniğimi geliştirdim. Hocam açık deniz yarışmalarına katılacaksın dediği ana kadar hiç denize girmemiştim. Cesaretimi topladım, Burgazada'dan Heybeliada'ya kadar yüzdüm. En büyük hayalim Olimpiyat madalyası. Bırakmak istediğim zamanlar oldu ama beni güçlü yapan yönlerim aslında güçsüzlüklerimdi. Ne zaman yere düşsem tekrar bir çocuk gibi yerden kalkmayı bildim. En büyük gücü, savaşçı ruhumu annemden aldım. Gençlere örnek bir ışık olmak istiyorum.
MANKENLİK DE YAPMAK İSTİYORUM: Mankenlik de yapmak istiyorum. İnsanların podyumda yürürken bana bakışlarını görmek istiyorum. Yolda yürürken insanlar sanki podyumda yürüyormuşum gibi en ince ayrıntısına kadar beni inceliyorlar. Bazen çocuklar 'Aa Robot kadın' diyor. Bazıları benden korkuyor ama ben buna hiç üzülmüyorum.



EMİNE HİÇBİR ANTRENMANI KAÇIRMAZ
Antrenör Duran Arslan: Emine'yi Emine yapan şey bana göre azmi, gayreti ve çabası. Birçok sporcu düzenli gelmiyor ama Emine hiçbir antrenmanı kaçırmaz.

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Ne zaman düşsem hep ayağa kalkmayı bildim
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