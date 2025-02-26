Necla Teyze’nin ölümünde itfaiye raporu çıktı: Yangın sobadan çıktı

Ankara'nın Altındağ ilçesi Gültepe Mahallesi'nde yaşayan ve mahalle arasında 'Necla Teyze' olarak bilinen 81 yaşındaki Ülker Güleryüz'ün yaşadığı gecekonduda 18 Şubat'ta yangın çıktı. Gecekondudan yükselen alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda yangın söndürülürken evde mahsur kalan Güleryüz hayatını kaybetti. Yangını ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

KUNDAKLANDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Öte yandan sokak hayvanlarına bakmasıyla tanınan Güleryüz'ün bu nedenle baskı gördüğü ve evinin kundaklandığı iddiası öne sürülmüştü. Güleryüz'ün ölümünün ardından açıklama yapan Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu ve Doğa İnsan Hayvan Hakları Korumu ve Bilgilendirme Federasyonu ile komşuları tarafından Güleryüz'ün sokak hayvanlarına baktığı, görüntülerinin sosyal medyada paylaşılarak hedef haline getirildiği ve evinin bu nedenle kundaklandığına ilişkin açıklamalar yapılmıştı.

YANGIN SOBADAN ÇIKTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın hazırladığı raporda, sobanın ısısından sobanın yakınında bulunan yanmaya müsait ve kolay tutuşabilen halı, kilim, battaniye, yatak, yorgan ve plastik malzemeler gibi eşyaların tutuşma sıcaklığına ulaşarak yanmaya başladığı kaydedildi. Raporda, çıkan alevlerin çatıya ve yan odada bulunan kanepenin üzerinde ve arkasında tavana kadar yığılı kıyafet ve ev eşyalarına sıçrayarak genişlediği, yangının bu şekilde çıktığı anlatıldı.