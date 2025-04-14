Haberler Yaşam Haberleri “Neden baktın” tartışması kanlı bitti: 16 yaşındaki çocuk yaralandı!
Giriş Tarihi: 14.4.2025 20:21

“Neden baktın” tartışması kanlı bitti: 16 yaşındaki çocuk yaralandı!

Aksaray'da meydana gelen olayda 16 yaşındaki çocuk, ‘neden baktın’ tartışmasında bacağından bıçaklandı. Yaralı çocuk kanlar içerisinde yere yığılırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İHA
Neden baktın tartışması kanlı bitti: 16 yaşındaki çocuk yaralandı!

Olay, Aksaray'da bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta arkadaşlarıyla oturan yabancı uyruklu M.H.'nin (16) yanına gelen yabancı uyruklu tanımadığı bir şahıs, 'Neden baktın' diyerek tartışma çıkardı. M.H.'nin bakmadığını söylemesinin ardından çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada kimliği henüz belirlenemeyen şahıs, yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak M.H.'yi bacağının iki yerinden bıçakladı. Çocuk yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri, yaralı genci ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Yaralı çocuk tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
“Neden baktın” tartışması kanlı bitti: 16 yaşındaki çocuk yaralandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz