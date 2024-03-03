‘Neden haber vermeden evlendiniz” dedi öldürüldü

FATİH'TE bir kişi, kız yeğeninin yeni evlendiği eşi tarafından öldürüldü. Karagümrük'te geçtiğimiz perşembe günü meydana gelen olayda, Umut Güneş, ağabeyinin kızının haber vermeden evlendiğini duyunca damatla buluştu. Buluşmaya ağabeyi ile beraber giden Umut Güneş iddiaya göre damat Özay B.'ye, 'Neden rızamızı almadınız. Haber vermeden evlendiniz" diye sorunca tartışma çıktı. Bunun üzerine belindeki silahı çıkaran Özay B.'nin vurduğu Umut Güneş kaldırıldığı hatanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Özay B., sevkedildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.