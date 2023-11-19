Neden MR çekilirken metal eşyaları çıkarmamız gerekir? Ardında ölümcül bir neden yatıyor…

Bu adımı atlamak sonucunda felaketle sonuçlanabilir. Metal nesnelerle MR cihazına girmek ölümcül olabilir. MR cihazları güçlü bir manyetik alan kullanır, ve bu manyetik alan metal nesneleri çeker. Eğer vücutta veya yakınında bulunan bir metal nesne, MR cihazının manyetik alanına çekilirse, ciddi yaralanmalara ve hatta ölümcül sonuçlara neden olabilir.
Sosyal medya üzerinden paylaşılan bir videoda metallerin çıkarılmadığında neler olabileceğine dair bir deney paylaşıldı.
Videoda, birisinin daha sonra metal bir sandalye de dahil olmak üzere çeşitli metal nesneleri fırlattığı açık bir MR tarayıcısı gösteriliyor.
Nesnelerin hızlıca aletin içerisine çekildiği ve çıkarmanın neredeyse imkansız olduğu görülüyor. Peki bu neden?
Bunun cevabı ise MR için kullandığımız baş harflerinde saklı. MR'daki M harfi 'Manyetik' anlamına geliyor. Aslında MR dediğimiz, 'Manyetik Rezonans Görüntüleme'dir ve beyin de dahil olmak üzere vücuttaki organların resmini oluşturmanın kolay ve etkili bir yoludur.
Yumuşak dokuların daha ayrıntılı bir resmini oluşturabilmesi açısından röntgenden farklıdır, oysa röntgen kemikleri görüntülemek için daha iyidir.
MR taramaları bunu, görüntüleri oluşturmak için kullanabilecekleri güçlü manyetik alanlar kullanarak yapar ve taramada her şeyin net olmasını istenir.
Ama buradaki anahtar kelime 'manyetik'tir. Yani metal olan her şey makinenin yanlarına çekilecektir.
Bu da herhangi bir metal alet veya takı ile MR aletine girdiğinizde büyük bir kuvvetle onları çekeceği anlamına gelir ve sağlığın için büyük riskler oluşturabilir.
Manyetik rezonans görüntüleme (MR) cihazları, güçlü bir manyetik alan kullanarak vücut içinde detaylı görüntüler elde etmek için kullanılır. MR cihazları, güçlü mıknatıslar içerir ve bu nedenle cihazın etrafında metal bulunmamalıdır. Metal nesneler, manyetik alanın etkileşimine neden olarak ciddi tehlikelere yol açabilir.
MR taramasına girmeden önce, hastalar genellikle vücutlarında metal olup olmadığını belirlemek için bir taramadan geçerler. Metal parçacıkları veya implantlar, manyetik alana çekilebilir ve cihazın normal çalışmasını engelleyebilir, ayrıca ciddi güvenlik riskleri oluşturabilir. Bu nedenle, MR taramasına girmeden önce hastalar metal nesneleri çıkarmak zorundadır.
Eğer MR taraması yapılacaksa ve üzerinizde metal eşya bulunuyorsa, bu eşyaları çıkarmak önemlidir. Bunlar arasında metal takılar, saatler, gözlük çerçeveleri, fermuarlar, metal düğmeler ve diğer metal içeren nesneler bulunabilir. Ayrıca, vücut içindeki metal implantlar (örneğin, kalp pili, metal plakalar) da MR taraması sırasında sorunlara neden olabilir.