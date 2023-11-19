Neden MR çekilirken metal eşyaları çıkarmamız gerekir? Ardında ölümcül bir neden yatıyor…

Videoda, birisinin daha sonra metal bir sandalye de dahil olmak üzere çeşitli metal nesneleri fırlattığı açık bir MR tarayıcısı gösteriliyor.

Nesnelerin hızlıca aletin içerisine çekildiği ve çıkarmanın neredeyse imkansız olduğu görülüyor. Peki bu neden?