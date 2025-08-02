Nefes borusuna süt kaçtı: 7 Aylık bebek hayatını kaybetti!

Olay, sabah saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Girmeli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, annesi tarafından emzirilen minik Hacira'nin nefes borusuna süt kaçtı. Aniden fenalaşan bebek için yakınları tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, durumu ağır olan Hacira Acar'ı ilk müdahalenin ardından Ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ancak burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Acar'ın kesin ölüm nedeni tespit edilmesi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adlı Tıp kurumuna gönderildi. Minik Hacire'nin ölümü ailesini yasa boğarken, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığı öğrenildi.