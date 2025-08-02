Nefes borusuna süt kaçtı: 7 Aylık bebek hayatını kaybetti!

Ancak burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Acar'ın kesin ölüm nedeni tespit edilmesi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adlı Tıp kurumuna gönderildi. Minik Hacire'nin ölümü ailesini yasa boğarken, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığı öğrenildi.