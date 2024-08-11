Nehir kenarında şoke eden ölüm! Balık tutarken hayatını kaybetti

Sakarya'nın Erenler ilçesindeki Yazılı Mahallesi Sakarya Nehri kıyısında 50 yaşındaki Metin Kafalı, arkadaşı Saim Okur ile birlikte nehirde balık tutarken, nereden ve kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen bir tabancadan çıkan kurşunla vuruldu.

Kafalı kanlar içerisinde yere yığılırken, arkadaşı Saim Okur durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kafalı'yı ağır yaralı halde Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Metin Kafalı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Evli ve üç çocuk babası olan Metin Kafalı'nın cenazesi, yapılan otopsinin ardından bugün ikindi namazına müteakip Erenler Yazılı Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Erenler Yazılı Mahalle Mezarlığında toprağa verildi. Jandarma, kurşunun kaza sonucu mu yoksa kasıtlı bir saldırı sonucu mu ateşlendiğini tespit etmek için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.