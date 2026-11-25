Mersin
'in Erdemli
ilçesi Küçükfındık Yaylası'nda kaybolan Mümine Kılıç'ın (76) bulunması için yapılan çalışmaların 7. gününde mutlu sona ulaşıldı. AFAD
koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı, UMKE
, Erdemli Belediyesi ekipleri, gönüllülerce yürütülen arama çalışmalarının 7. gününde kayıp Mümine Kılıç, evinden 6-7 kilometre aşağıdaki ormanlık alanda bulundu. Oldukça bitkin olduğu gözlenen yaşlı kadının, UMKE ekibince alınırken, "Su istiyorum su" demesi dikkat çekti. Hastaneye sevk edilen Mümine Kılıç, "Dağlardaydım hep, çamların dibinde yattım. Bir şey yemedim, ağzım kurudu nemli toprak yedim, konuşamaz oldum. İki sefer kendimi dereye attım, su içtim" ifadelerini kullandı.