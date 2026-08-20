Nemrut Kalderası ’Milli park’ ilan edildi

Kuzey Ege'de ve Fethiye-Kaş hattında 2 yeni deniz milli parkı ilan edilmesinin ardından son adım Bitlis'te atıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Bitlis'in hayranlık uyandıran noktalarından Nemrut Kalderası, milli park statüsüne yükseltildi. Bölge, Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçe sınırları içinde yer alıyor.

DOĞAL KAYNAKLAR KORUNACAK

Kararla, Nemrut Kalderası'nın sahip olduğu krater gölleri, doğal yaşam alanları, jeolojik oluşumları ve eşsiz peyzajının daha etkin şekilde korunması hedefleniyor. Milli park statüsüyle birlikte bölgede doğal kaynaklarının muhafaza edilmesi, ziyaretçi yönetiminin sağlanması ve bölgenin sürdürülebilir turizm anlayışıyla değerlendirilmesi yönünden de yeni bir dönem başlamış olacak.

KALDERA NEDİR?

KALDERA; büyük bir volkanik patlama sırasında magmanın boşalması ve bunun ardından volkanik yapının üst bölümünün çökmesiyle oluşan geniş çöküntü anlamına geliyor. İspanyolca "kazan" anlamına gelen bu yapılar, genellikle çapı 1 kilometreden daha geniş olan çöküntülerdir. Türkiye'deki en bilinen örneği, Bitlis'teki Nemrut Dağı Kalderası'dır.

MİLLİ PARK NİYE İLAN EDİLİR?

Milli parklar; ilgili bölgenin doğal ve biyolojik çeşitliliğini korumak, orman, göl ve vadi gibi hassas noktaların tahrip edilmesini önlemek, tarihi ve kültürel değerleri muhafaza etmek, bilimsel araştırmaların ivme kazanmasını sağlamak ve turizm çeşitliliğini artırmak amacıyla ilan ediliyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör