Neredesin İdil

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan Ortaokul öğrencisi İdil Turgut, önceki gün akşam saatlerinde evden ayrıldı. 13 yaşındaki İdil Turgut, bir daha geri dönmedi. Kızlarını arayıp ulaşamayan aile, polise kayıp ihbarında bulundu. Yıldırım İlçe emniyet müdürlüğü ekipleri İdil'i bulmak için çalışma başlattı.

ARKADAŞIYLA KAMERAYA YANSIDI

Polis ekipleri yaptıkları güvenlik kamerası araştırmalarında, İdil Turgut'un son olarak 18 yaşında olduğu öğrenilen R.Y. ile birlikte, bir iş yerinin güvenlik kamerasına girdiğini tespit etti. İki gencin sokakta yürüdüğü anların güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kayıp kıza ulaşmak için çalışmalarını hızlandırdı. İdil Turgut'un ailesi ise, kızlarının biran önce bulunmasını istedi.