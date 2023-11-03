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Giriş Tarihi: 3.11.2023 16:03

Neşe Keçkin boşanma davası açmak için gittiği adliyede öldürüldü!

İzmir'de eşi Neşe Keçkin'i (23), boşanma davası açmak için gittiği adliye bahçesinde bıçaklayarak öldüren Alaattin Keçkin (24), tutuklandı.

DHA
Neşe Keçkin boşanma davası açmak için gittiği adliyede öldürüldü!

Kan donduran olay, dün sabah saatlerinde Seferihisar Adliyesi'nde meydana geldi. Eşi Alaattin Keçkin ile bir süredir sorun yaşayan 2 çocuk annesi Neşe Keçkin, boşanma davası açmak için adliyeye gitti. Eşinin peşinden giden Keçkin, barışmak istediğini söyledi. Neşe Keçkin, bu teklifi kabul etmedi. Öfkelenen Keçkin, adliye bahçesinde eşine bıçakla saldırdı. Durumu gören bir polis memuru, müdahale etti. Bu sırada çiftin yakınlarının da dahil olmasıyla arbede çıktı. Keçkin, önce polis memurunu elinden, sonra eşini göğsünden bıçakladı. Çağırılan ambulansla Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Neşe Keçkin, kurtarılamadı. Yaralanan polis memuru ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Suç aleti ile yakalanan Alaattin Keçkin emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen Keçkin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Neşe Keçkin boşanma davası açmak için gittiği adliyede öldürüldü!
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