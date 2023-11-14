Neşeli Günler’deki turşu tartışmasına Türkiye cevap verdi: Yüzde 75’i böyle tercih ediyor...

YUMURTANIN DA TURŞUSU MU OLUR

Bilindiği üzere Türk mutfağında birbirinden ilginç turşu çeşitleri var. Duyunca, "Bunun da turşusu mu olurmuş?" dedirtiyor. "Turşusu olduğunu duyduğunuzda şaşırdığınız ürünler nedir?" sorusunun cevabında 'yumurta' büyük bir çoğunlukla dile getirildi. Yüzde 40,2 yumurta derken, yüzde 13,4 balık, yüzde 11,2 bamba, yüzde 9,3 mandalina, yüzde 7,1 muz, yüzde 4,4 karpuz, yüzde 3,9 erik, yüzde 2,9 mantar, yüzde 2,7 kiraz, yüzde 2,2 avokado, yüzde 0,2 üzüm, yüzde 2,5 diğer cevabını verdi.

KIŞIN İKİ GÜNDE BİR TURŞU TÜKETİYORUZ

Turşu severlerin kışın neredeyse iki günde bir turşu yediği de öğrenildi. "Kışın turşu tüketme sıklığınız nedir?" sorusuna yüzde 35,1 'iki günde bir', yüzde 27,2 'haftada bir', yüzde 21,5 'nadiren', yüzde 12,8 ' her gün' yediğini söylerken, yüzde 3,4 ise hiç tüketmediğini ifade etti.

TURŞUNUN DİYARI İÇ ANADOLU BÖLGESİ

"En iyi turşu hangi bölgede yapılır?" sorusunda iç Anadolu bölgesi yüzde 24,3 ile ipi göğüsledi. Yüzde 21,8 Ege Bölgesi'ni, yüzde 19,9 Karadeniz Bölgesi, yüzde 14,6 Marmara Bölgesi, yüzde 7,2 Akdeniz Bölgesi, yüzde 6,7 Güneydoğu Anadolu Bölgesi, yüzde 5,5 Doğu Anadolu Bölgesi takip etti.