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Giriş Tarihi: 25.9.2022 21:30 Son Güncelleme: 25.9.2022 21:47

Neşet Ertaş’ın oğlu Hüseyin Ertaş saz çaldı, türkü söyledi

Abdallık geleneğinin son temsilcilerinden Neşet Ertaş vefatının 10. Yıldönümünde memleketi Kırşehir’de düzenlenen etkinliklerle anılıyor. Etkinlikler kapsamında düzenlenen konserlerde Neset Ertaş’ın oğlu Hüseyin Ertaş saz çalarak babasının türkülerini seslendirdi. Ertaş’ın torunu Kerem Neşet Ertaş ise org çalarak babasına eşlik etti.

ZAHİDE VURAL
Neşet Ertaş’ın oğlu Hüseyin Ertaş saz çaldı, türkü söyledi

Abdallık geleneğinin son temsilcisi halk ozanı Neşet Ertaş'ın vefatının 10. Yıldönümü dolayısıyla memleketi Kırşehir'de Anma Programı gerçekleştirildi. 23 Eylül'de başlayan etkinlikler kapsamında Cacabey Meydanında yurtdışı ve yurt içinden gelen sanatçılar tarafından konserler verildi.

ERTAŞ'IN OĞLU SAHNE ALDI

Etkinliklerin son günü ve Neşet Ertaş'ın vefatının yıldönümü olan 25 Eylül'de ise Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş sahne aldı. Ertaş saz çalarak babasının ve dedesi Muharrem Ertaş'ın türkülerini seslendirdi. Hüseyin Ertaş'ın oğlu Kerem Neşet Ertaş ise org çalarak babasına eşlik etti.

Ertaş'ın türküleri vatandaşlar tarafından büyük beğeni aldı.

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Neşet Ertaş’ın oğlu Hüseyin Ertaş saz çaldı, türkü söyledi
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