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OTOMATİK OYNAT
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Neşet Ertaş’ın oğlu Hüseyin Ertaş saz çaldı, türkü söyledi 25.09.2022 | 22:29
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Ortaköy’de gece kulübündeki silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı 25.09.2022 | 22:33
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Lokantaya girip kasadaki bozuk paraları çaldı 25.09.2022 | 19:23
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Başkan Erdoğan müjdelemişti: “İlk sevkiyat gerçekleşti” | Video 25.09.2022 | 10:02
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SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den 2023 Asgari Ücret ve EYT açıklaması! | Video 23.09.2022 | 14:59
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TOGG'da yeni gelişme! Geri sayım başladı | Video 21.09.2022 | 10:51
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Güney Kore Cumhurbaşkanı, Başkan Erdoğan'ı ülkesine davet etti 21.09.2022 | 01:53
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Emine Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü 19.09.2022 | 19:58
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Adım adım sona doğru! Yerli otomobil Togg’dan merak uyandıran paylaşım 18.09.2022 | 18:21
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MHP lideri Devlet Bahçeli'den 6'lı masaya adaylık göndermesi! 18.09.2022 | 18:10
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AFAD duyurdu: Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem 17.09.2022 | 00:22
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Uçan arabalar ilk kez semalarda göründü | Video 15.09.2022 | 14:23
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İsmail Demir'den 'Marlin SİDA' paylaşımı | Video 15.09.2022 | 12:07
Abdallık geleneğinin son temsilcilerinden Neşet Ertaş vefatının 10. Yıldönümünde memleketi Kırşehir’de düzenlenen etkinliklerle anılıyor. Etkinlikler kapsamında düzenlenen konserlerde Neset Ertaş’ın oğlu Hüseyin Ertaş saz çalarak babasının türkülerini seslendirdi. Ertaş’ın torunu Kerem Neşet Ertaş ise org çalarak babasına eşlik etti.