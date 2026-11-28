Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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JAPONYA'daki bir hayvanat bah-'daki bahçesinde suni döllenme yöntemi çesinde kullanılarak nesli tükenme tehlike-tehlikesi altında olan Rockhopper pengu-si pengueninin dünyaya gelmesiyle dünya-eninin dünyada bir ilke imza atıldı. Kyodo'nun da haberine göre, Japonya'nın batısında Wakayama eyaletindeki bir hayvanat bahçesinde suni döllenme yöntemiy-yöntemiyle 28 Ekim'de bir Rockhopper pengu-le pengueni dünyaya geldi. Doğduğu günden eni bu yana yavru penguenin yakın göz-gözlem altında olduğu belirtildi. Güney lem Atlantik ve Güney Hint Okyanusu kökenli Rockhopper penguenlerinin nüfusunun şu an dünya genelinde 400 bin olduğu tahmin ediliyor.