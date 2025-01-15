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Giriş Tarihi: 15.1.2025 00:26

Nesli tükenme tehlikesi altında olan sırtlana araba çarptı!

Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen olayda nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili sırtlan araba çarpması sonucu öldü.

İHA
Nesli tükenme tehlikesi altında olan sırtlana araba çarptı!

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kategorilerine göre Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde yer alan çizgili sırtlana Besni ilçesi Kızılin köy yolunda araç çarptı. Kızılin köyünün çevresinde yer alan mağaralarda yaşadığı tespit edilen sırtlanlardan yaklaşık 7 ay önce dünyaya gelen 2 yavrudan birisi gece karanlığında aracın çarpması sonucu öldü. Köylüler tarafından sürekli beslenen sırtlanlardan birisi öldü.
Yoldaki çizgili sırtlanı fark eden ve aracından inen Ramazan Bilici isimli vatandaş, sırtlanı öyle görünce duygulandı.

"BU HAYVANLAR HİÇBİR CANLIYA ZARAR VERMEZ"

Ramazan Bilici, sürücüleri duyarlı olmaları konusunda uyardı. Ramazan Bilici, "Nesli tükenmekte olan bu 7 aylık çizgili sırtlan. Özellikle yoldan geçerken sırtlanları gördüğümüz zaman duyarlı olalım. Bu hayvanlar hiçbir zaman canlıya zarar vermez" dedi.

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Nesli tükenme tehlikesi altında olan sırtlana araba çarptı!
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